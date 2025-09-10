BIST 10.529
HABER /  GÜNCEL

19 ilde FETÖ operasyonu! 53 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta son iki haftada FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar ile 53 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yaptığı belirlendi.

53 şüpheliden 40’ı tutuklanırken diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

