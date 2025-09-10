BIST 10.529
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yeni rüşvet operasyonunda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu, belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu belirtiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 17 şüpheli yakalandı.

Muhittin Böcek'in gelini de gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu, belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu belirtiliyor.

Kanal V"ye kayyum atandı

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

