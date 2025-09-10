BIST 10.512
Rusya: Ukrayna'ya ait farklı bölgelerde 144 İHA düşürdük

Rusya: Ukrayna'ya ait farklı bölgelerde 144 İHA düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı saldırılarda 144 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle dün 17.40'tan gece yarısına kadar Rus hava savunma sistemlerinin sınır bölgelerinde 22 uçak tipi İHA düşürdüğü, gece yarısından itibaren saat 05.00'e kadar farklı bölgelerde 122 uçak tipi İHA imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Karadeniz Donanması'nın, Moskova saatiyle 07.10 sularında Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir insansız botu imha ettiği kaydedildi.

