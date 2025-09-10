YSK'dan Gürsel Tekin kararı! Oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ile il yönetiminin olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına hükmetti.Abone ol
YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.
NTV'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin liderliğindeki heyetin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde delege olarak oy kullanamayacağı belirtildi.
Ayrıca görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi de kongrede oy hakkına sahip olmayacak.
CHP'nin İstanbul İl Kongresi işlemleri Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülecek
CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince 2 Eylül'de İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması adına Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu.
Partinin İstanbul il başkanlığı adresinin değiştiği gerekçesiyle Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, seçime ilişkin işlere devam edilip edilmeyeceği yönünde YSK'den görüş istedi.
YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da yazılan yazı ile olağanüstü kongre sürecinin başlamış olduğunun anlaşılması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği seçim işlerinin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülmesine hükmetti.