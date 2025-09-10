BIST 10.529
Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa geçişi Kopmuş mevkiinde heyelan oldu. Heyelan sonucu dev kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı.

Yağışların bir süredir etkili olduğunu Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde çok sayıda heyelana meydana geldi. En son bu sabah Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, heyelanın meydana geldiği sırada yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

