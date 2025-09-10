BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  EKONOMİ

Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi

Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi

Cengiz İnşaat, Orta Koridor'u güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi'nde önemli bir rol üstleniyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya ticaretine önemli bir alternatif güzergah sunan Pekin'den Londra'ya uzanan ticaret yolunun önemli etaplarından Orta Koridor'un daha etkin işletilmesini sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, bölgenin lojistik kapasitesini artırarak küresel ticarette stratejik bir ivme kazandıracak.

Zengezur Koridoru aracılığıyla Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında yeni bir kapı açacak projede, toplam 224 kilometre uzunluğa sahip hat, çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle inşa edilecek.

Cengiz İnşaat'ın içinde yer aldığı güçlü bir işbirliğiyle hayata geçirilecek projede 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez inşa edilecek. 2029 yılında tamamlanması öngörülen proje, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle bölgenin ticaret hacmini katlayacak.

"Türkiye'yi kardeş ülkelerle yakınlaştıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanvekili Asım Cengiz, bu projeyle, dünya ticaretinin önemli bir geçiş noktasına imza atmanın yanı sıra Türkiye'yi kardeş ülkeler Türk Cumhuriyetleri'ne daha da yakınlaştıracaklarını belirtti.

Ticaret yollarının, tarihin her döneminde medeniyetleri birbirine yaklaştıran ve bölgesel kalkınmayı sağlayarak barış ortamını tesis eden en önemli araçlar olduğunu aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Yapımını üstlendiğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı da Avrupa ile Asya arasında kuracağı bağlantıyla önemli bir kalkınma projesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Zengezur Koridoru ile başta dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan olmak üzere ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile daha fazla ticaret yapmasının önünü açacak. Hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Trump'ın 'savaş bakanlığı' hamlesi için uzmanlar ne dedi?
Trump'ın 'savaş bakanlığı' hamlesi için uzmanlar ne dedi?
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası
Polonya Rus İHA'larını düşürdü
Polonya Rus İHA'larını düşürdü
ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü
Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü
Sanayi üretim endeksi temmuz ayında azaldı
Sanayi üretim endeksi temmuz ayında azaldı
Bankalarda borç temizliği: Varlık yönetime devredilen borç miktarı...
Bankalarda borç temizliği: Varlık yönetime devredilen borç miktarı...