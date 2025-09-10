Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi

Türkiye'de sanayi üretimi, TÜİK verilerine göre Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 arttı. Ancak bir önceki aya göre bakıldığında, üretimde yüzde 1,8'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış gösterdi. Ancak bir önceki aya göre bakıldığında, sanayi üretimi yüzde 1,8 oranında azaldı.

TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim endeksi verileri, sektörler bazında farklı bir tablo çiziyor. 2025 yılının Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre:

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise yüzde 0,5 azaldı.

AYLIK VERİLERDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Temmuz ayındaki aylık değişimler incelendiğinde ise sanayi üretimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Bir önceki aya göre:

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 geriledi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 artış gösterdi.