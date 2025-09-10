BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  POLİTİKA

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Vicdanım son derece rahattır." diyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel ile ilgili gazeteci Sinan Burhan bomba bir iddiada bulundu. Burhan, Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Abone ol

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. "Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur." ifadelerini kullanan Gürzel "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim." dedi.

AK Parti'ye geçecek iddiası

Gürzel’in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek.

Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir.

Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek."

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia - Resim: 0

İlgili Haberler
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP'den istifa etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar
Foto Galeri Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası
Polonya Rus İHA'larını düşürdü
Polonya Rus İHA'larını düşürdü
ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü
Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü
Sanayi üretim endeksi temmuz ayında azaldı
Sanayi üretim endeksi temmuz ayında azaldı
Bankalarda borç temizliği: Varlık yönetime devredilen borç miktarı...
Bankalarda borç temizliği: Varlık yönetime devredilen borç miktarı...
YSK'dan Gürsel Tekin kararı! Oy kullanamayacak
YSK'dan Gürsel Tekin kararı! Oy kullanamayacak
Şarkıcı Alya ve Yılmaz Kunt'a yardımcılarından şok! Soyup soğana çevirdi
Şarkıcı Alya ve Yılmaz Kunt'a yardımcılarından şok! Soyup soğana çevirdi
Rusya: Ukrayna'ya ait farklı bölgelerde 144 İHA düşürdük
Rusya: Ukrayna'ya ait farklı bölgelerde 144 İHA düşürdük
İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu, okulun ilk gününden paylaştı!
İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu, okulun ilk gününden paylaştı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var