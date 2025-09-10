CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Vicdanım son derece rahattır." diyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel ile ilgili gazeteci Sinan Burhan bomba bir iddiada bulundu. Burhan, Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. "Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur." ifadelerini kullanan Gürzel "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim." dedi.

AK Parti'ye geçecek iddiası

Gürzel’in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek.

Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir.

Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek."