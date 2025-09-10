Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışmasında sona gelindi. Bireysel Emeklilik Sistemi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dönüyor. 10 yıl sistemden çıkılmayacak ve primlere yüzde 30 devlet katkısı işletilecek.
Orta Vadeli Program kapsamında birçok uygulama hayata geçirilecek.Ntv'nin haberine göre, bunlardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olacak. Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülecek sistem, emeklilikte destekleyici gelir sağlayacak.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, "Buradaki amaç şu, sosyal güvenlik sisteminde ne yazık ki emekli aylıkları düşme eğiliminde. Emeklilerin refahının korunması ve geçiminin sağlaması sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler ve aylık bağlanma oranlarındaki düşüşler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de adı üstünde bu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf programı olacak." dedi.
"KATILIM ZORUNLU OLACAK"
Bayram, "Yüzde 3'lük kesintinin bir önceki programda yer aldığı haliyle bu programda da yer alacağı varsayılıyor. Şu an için net bir kesinti rakamının programda yer almadığını söyleyebiliriz. Katılım zorunlu olacak fakat bunun devamında sistemde kalmanın inisiyatife bağlı olacağını tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.
YÜZDE 30 DEVLET KATKISI
İşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.