Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, "Buradaki amaç şu, sosyal güvenlik sisteminde ne yazık ki emekli aylıkları düşme eğiliminde. Emeklilerin refahının korunması ve geçiminin sağlaması sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler ve aylık bağlanma oranlarındaki düşüşler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de adı üstünde bu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf programı olacak." dedi.