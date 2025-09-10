Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılı ve şehir hayatına dönüş dönemi için Vodafone FLEX güvencesiyle Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılı ve şehir hayatına dönüş döneminde tüketiciler için avantajlı kampanyasını duyurdu.

Vodafone FLEX güvencesiyle düzenlenen 'Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası' kapsamında, seçili cihazlarda eylül boyunca indirimler, ödeme kolaylıkları ve hediye fırsatları müşterilerle buluşuyor.

Kampanyayla Apple, Samsung, Huawei, JBL ve TCL gibi markaların telefon, saat, kulaklık ve tablet gibi ürünlerinde eylül ayı boyunca indirimler ve ödeme kolaylıkları sunulacak.

Kampanya kapsamında 30 Eylül'e kadar Apple Watch 10 ve Watch SE serisinde yüzde 14'e varan indirim, 30 Eylül'e kadar seçili JBL kulaklıklarda yüzde 36'ya, Samsung saat ve kulaklıklarda yüzde 22'ye, 25 Eylül'e kadar Huawei saat ve kulaklıklarda yüzde 19'a, 16 Eylül'e kadar TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati yüzde 10'a varan indirimin yanı sıra 15 Eylül'e kadar Samsung Galaxy S24FE 5G 256GB ya da Samsung Galaxy S25 5G 256GB modelini tercih edenler ise peşin fiyatına 3 ayda ödeme avantajına sahip olacak.

Okula dönüş kampanyası kapsamında aileler için güvenli çözümler sunan Vodafone İlk Hattım tarife faydalarından yararlanan müşterilere özel 1-15 Eylül tarihleri arasında iPhone 13, Samsung Galaxy A36 5G, Samsung Galaxy A16 5G gibi çok satan telefonlarda geçerli 1665 liraya varan indirim sunuluyor.

Vodafone FLEX, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik geniş ürün portföyü sunuyor. 'Seç Seç Al' mottosuyla duyurulan sistem, ürünü seçme, ödeme yöntemini belirleme ve kolayca satın alma esasına dayanıyor.

Müşteriler, kredi kartına gerek kalmadan faturalarına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, bütçelerine uygun ödeme seçenekleri arasından tercih ettikleri teknolojik ürüne Vodafone güvencesiyle ulaşabiliyor.

'Müşterilerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştırıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, müşterilerin dönemsel ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Şahin, okula ve şehre dönüş döneminde artan teknoloji ihtiyacını karşılamak için geniş ürün yelpazelerinde indirimli teklifler ve ödeme kolaylıkları sunduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Gençlerden ailelere, profesyonellerden fiyat-performans odaklı kullanıcılara kadar farklı müşteri gruplarına hitap eden bu fırsatlarla herkesin, bütçesine uygun ve güvenli teknolojilere erişmesini hedefliyoruz. Vodafone FLEX'in faturaya 12 ayda ek ödeme seçeneğiyle müşterilerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.'