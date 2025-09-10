Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı

İnsanların en sık kullandığı ilaçlardan biri de ağrı kesici türleridir. Hemen hemen herkesin tükettiği bu ilaç türü hakkında yapılan araştırmalar sonucunda yol açtığı olumsuz etkiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ağrı kesici ilaçlar, insanların güncel hayatta en çok kullandığı ilaçlar arasında yer alıyor. Bu sık tüketim, bazı olumsuz etkilere daha yüksek oranda sahip olmanın önünü açıyor. Tüketilen ilaçların içeriğine bakmak, araştırmak gerekiyor ki o ilacın yan etkisi otizm...

ABD Sağlık Bakanlığı, yaygın kullanılan ağrı kesici Tylenol’ün etken maddesi asetaminofen (parasetamol) ile otizm arasındaki olası bağlantıya dikkat çekerek özellikle hamile kadınlara uyarıda bulunmaya hazırlanıyor.

Hakemli dergi BMC Environmental Health’te yayımlanan çalışmada, 46 araştırma incelendi ve asetaminofen ile otizm ve DEHB gibi nörogelişimsel sorunlar arasında bağlantı olabileceği belirtildi. Ancak bilim insanları, bu ilişkinin doğrudan bir neden-sonuç kanıtı sunmadığını vurguladı.

Bakanlık raporu gönderdi

Wall Street Journal’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı bu ay yayımlayacağı raporda, hamilelikte Tylenol kullanımının otizm riskini artırabileceğini öne sürecek. Uzmanlar ise ilacın en düşük dozda ve doktor kontrolünde kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

Otizm vakalarında artış gözlendi

CDC verilerine göre, 2000 yılında 150 çocuktan birinde görülen otizm, günümüzde yaklaşık 36 çocuktan birinde saptanıyor. Bu artışın hem farkındalığın yükselmesi hem de çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.