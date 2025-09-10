BIST 10.480
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu

Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu

Altın fiyatları güne hareketli başladı ve yükseliş sürüyor. Uzmanlar 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılının da altın için parlak bir yıl olacağını belirtiyor. Bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın 8 bin lira üzerine seyretmeye devam ediyor mu? İşte altında son durum...

Altının gramı, dün günü 4 bin 811 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı, 4 bin 837 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Ons rekor kırdı

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan altının ons fiyatı dün rekor tazeleyerek 3 bin 674,48 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

