Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı

Koçtaş, İstanbul'daki Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yer alan mağazasını yenileyerek müşteri deneyimini merkezine alan yeni konseptle hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yenilemeyle birlikte Şişli Cevahir mağazası, müşteri deneyimini yükselten bütünsel bir ev geliştirme merkezine dönüştü.

Mağazada, Koçtaş'ın çevrim içi satış kanallarında yer alan mobilyalar için özel bir tanıtım alanı ile yaşam alanı görselleriyle desteklenen seramik sunum alanı bulunuyor.

Çocuklu ailelerin konforunu artırmak amacıyla özel çocuk ürünleri bölümleri ve çocuk oyun alanları oluşturulan mağazada, oyun ve teknoloji severlere yönelik olarak monitör, oyuncu masası ve oyuncu koltuğu gibi ürünlerle donatılmış bir oyuncu alanı da yer alıyor.

Müşterilere ilham vermek amacıyla hazırlanan dekorasyon köşelerinde ürünler birbiriyle kombinlenmiş şekilde sergilenirken, bu alanların karar verme sürecini kolaylaştırması hedefleniyor.Mağazanın belirli bölümlerine yerleştirilen ve ürün çeşitliliğiyle öne çıkan bu alanlarla, müşterilerin satın almadan önce ürünleri bir arada görerek gerçek yaşam alanında hayal etmesini hedefleniyor.

Seramikler galeri formatını müşterilere sunuluyor

Koçtaş'ın ilk kez Şişli Cevahir mağazasında uyguladığı yeni seramik sunum alanı konsepti ise büyük ebatlı seramiklerin ön planda olduğu bir galeri formatını müşterilere sunuyor.

Farklı boyutlarda ve desenlerde seramiklerin gerçek yaşam alanı görselleriyle sergilendiği bu alan, müşterilerin ürünlerin tüm detaylarını inceleyerek daha kolay karar vermesine olanak tanıyor.

AVM koridoruna bakan üç cepheye yerleştirilen Koçtaş Market Place ürünleriyle ise müşterilerin Koçtaş'ın internet sitesinde satılan ürünleri yerinde incelemesi hedefleniyor.

Mağazada ayrıca Ege Seramik işbirliğiyle mimarlar ve profesyoneller için yenilikçi bir alan tasarlandı. Alanda yer alan bilgisayar ve sınırsız internet hizmetiyle mimar ve ustalara, müşterileriyle projelerini geliştirirken geniş ürün çeşitlerini yerinde görme imkanı sunuluyor.