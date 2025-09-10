BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  MAGAZİN

La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!

La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!

Bir dönemin en çok ses getiren dizisi La Casa De Papel ile hayran kitlesini dünya çapında genişleten İspanyol yıldızdan bebek müjdesi... Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. O fotoğrafı gören hayranları çok sevindi.

Abone ol

La Casa De Papel dizisiyle adını büyük kitlelere duyuran ve oyunculuğuyla büyük kitleleri kendine hayran bırakan yıldız oyuncudan bebek müjdesini verdi.

La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak! - Resim: 0

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hamile olduğunu duyurdu. Netflix dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle dünya çapında tanınan Corbero, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Beyaz bir koltukta oturduğu karede, beyaz dantel detaylı bir gecelik giyen oyuncu, belli olmaya başlayan karnını gururla sergiledi. Fotoğrafın altına ise esprili bir şekilde "Bu yapay zeka değil" notunu düşerek haberi doğruladı.

La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak! - Resim: 1

Ünlü oyuncu, 2016 yılından bu yana ünlü Arjantinli oyuncu Chino Darin ile birlikte. Çift, La Embajada dizisinin çekimleri sırasında tanışmış ve uzun süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Darin de sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından "Bu. Ve bu." mesajını paylaşıp, yanına kalp ve gülen yüz emojileri ekleyerek mutluluklarını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Trump'ın 'savaş bakanlığı' hamlesi için uzmanlar ne dedi?
Trump'ın 'savaş bakanlığı' hamlesi için uzmanlar ne dedi?
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Rüşvet soruşturmasında Kanal V'ye kayyum atandı...
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası
Vodafone Flex'ten Okula ve Şehre Dönüş Kampanyası