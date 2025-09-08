BIST 10.457
Gazze'de can kaybı 64 bin 522'ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522’ye ulaştı. Son 24 saatte 6 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü ve yaralılarla ilgili güncel verileri yazılı açıklamayla paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere ikisi enkaz altından çıkarılan 67 ölü ve 320 yaralının getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 11 bin 976 Filistinli yaşamını yitirdi, 51 bin 55 kişi ise yaralandı.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 430’a, yaralananların sayısı ise 17 bin 794’e ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2’si çocuk 6 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 393’e yükseldi; bunların 140’ı çocuklardan oluşuyor.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, saldırıların devam etmesi halinde can kaybının artabileceğine dikkat çekti.

