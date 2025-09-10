BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  EKONOMİ

DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu

DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu

DeFacto, yeni eğitim dönemine yönelik hazırladığı "Kampüse Dönüş Koleksiyonu"nu müşterilerinin beğenisine sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda gençlerin gündelik yaşamda kullanabileceği farklı parçalar yer aldı. Bol kesim gömlekler, blazer ceketler, desenli trikolar, yelekler ve mevsimlik kısa ceketler koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.

Rahat etekler, geniş paça pantolonlar ve modern takımlar her ana uyum sağlarken slogan detaylı tişörtler ise gençlerin enerjik ve cesur yanını gösteriyor. Koleksiyonu tamamlayan sırt çantaları ve aksesuarlar, kampüs şıklığını bir üst seviyeye taşıyor.

Koleksiyon, DeFacto’nun internet sitesi, mobil uygulaması ve mağazaları aracılığıyla tüketicilerin erişimine açık bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı