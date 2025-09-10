DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu

DeFacto, yeni eğitim dönemine yönelik hazırladığı "Kampüse Dönüş Koleksiyonu"nu müşterilerinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda gençlerin gündelik yaşamda kullanabileceği farklı parçalar yer aldı. Bol kesim gömlekler, blazer ceketler, desenli trikolar, yelekler ve mevsimlik kısa ceketler koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.

Rahat etekler, geniş paça pantolonlar ve modern takımlar her ana uyum sağlarken slogan detaylı tişörtler ise gençlerin enerjik ve cesur yanını gösteriyor. Koleksiyonu tamamlayan sırt çantaları ve aksesuarlar, kampüs şıklığını bir üst seviyeye taşıyor.

Koleksiyon, DeFacto’nun internet sitesi, mobil uygulaması ve mağazaları aracılığıyla tüketicilerin erişimine açık bulunuyor.