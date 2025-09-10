BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Resim: 0

Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaya yolundaki kadını darbetti! O sürücü hakkında flaş karar
Yaya yolundaki kadını darbetti! O sürücü hakkında flaş karar
DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu
DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu
Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık
Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi