Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Farklı temalarla her ay öğrenciler doğayla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), eğitim ve öğretim yılı boyunca yurdun dört yanında yürütülecek kapsamlı çalışmalar için "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi"ni hazırladı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü" ile öğrencilere orman ve ekosistem bilincinin kazandırılması, doğa ve orman sevgisinin toplumsal düzeyde artırılması, ormanların sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, tarafların görev ve yetki alanına giren altyapı, eğitim ve etkinlik konularının, planlanması ve tesis edilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında, doğa sevgisi, orman bilinci ve orman yangınlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla 2025-2026 eğitim yılının ilk haftası, "Yeşil Vatan Haftası" olarak ilan edilirken, bu çerçevede planlanan "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri ise yıl boyunca devam edecek.

Yaklaşık 18 milyon öğrenciye, eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında doğayı anlatan "Her çocuk bir fidan" ve "Fidan nasıl dikilir?" kısa filmleri izlettirilecek. Ayrıca, ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele üzerine, eğitim verilecek.

FİDAN BAKIMINI ÜSTLENECEKLER

Eğitim öğretim yılı boyunca, yurdun dört bir yanında yürütülecek kapsamlı çalışmalar için "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" de hazırlandı.

Öğrenciler, eylülde "tohum, toprak ve temiz hava", ekimde "afetler ve dayanıklılık", kasımda "orman" konuları başta olmak üzere, her ay farklı temalarla çevreyi yakından tanıyacak.

Doğa sevgisini yaşayarak öğrenmeleri ve sorumluluk bilincini kazanmaları hedefiyle öğrenciler, her yıl "11 Kasım Milli Ağaçlandırma" ve "21 Mart Dünya Ormancılık" gibi özel günlerde fidan dikecek ve diktikleri fidanların bakımını da üstlenecek.

Öte yandan, yıl boyunca OGM'nin orman okullarında, fidanlıklarda, orman parklarında ve ekoturizm alanlarında düzenlenecek etkinliklerle çocuklar, doğada eğitim alacak. Öğretmenler de özel programlarda, çocukların doğa yolculuğuna rehberlik edecek.

"YEŞİL VATAN" GÖNÜLLÜLERİ YETİŞECEK

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatılan projenin önemine işaret ederek, "'Yeşil vatan', sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da ilgilendiren en değerli mirasımızdır. Bizler, ormanlarımızı korumak için mücadele ederken, çocuklarımızın da bu bilinci küçük yaşta kazanmasını son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

ORMAN YETİŞTİRMEYİ ÖĞRENECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan söz konusu protokolle, milyonlarca öğrencinin fidan dikmeyi ve ormanları korumayı öğreneceğine dikkati çeken Karacabey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü, sadece bir protokol değil, milyonlarca çocuğun kalbine ekilecek doğa sevgisidir. Bugünün öğrencileri, yarının "yeşil vatan" gönüllüleri olacak. Son 5 yılda, 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. On binlerce hektarlık alanı, yeniden yeşerttik. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede, 130 bini aşkın gönüllümüz sahada görev aldı. Bu iş birliği ile gelecekte bu sayılara, öğrencilerimizin gönüllü katkılarını da ekleyeceğiz."

