Kimyasal sızıntı endişe yarattı: Beklenen açıklama geldi

Polisan Holding, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi mevkiindeki liman sahasında dün gece endişeye neden olan kimyasal sızıntının, bir nakliye firmasına ait tankerde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Polisan Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, bağlı ortaklıkları Poliport Limanı'nın park sahasında bulunan bir tankerde basınç sonucu gaz sızıntısı yaşandığı belirtildi. Sızıntının, Poliport'a ait depolama tanklarında değil, gümrük işlemleri için bekleme sahasındaki bir tankerde meydana geldiği vurgulandı.

Açıklamada, olayın hemen ardından şirket ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği, AFAD ve ilgili resmi kurumlarla iş birliği içinde sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de hassasiyetle incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poliport Genel Müdürü Dr. Selçuk Denizhan, "Bu tür durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planlarımız sayesinde olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Süreci, tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle yürüttük" ifadelerini kullandı.

Diliskelesi mevkiindeki tesisten dün gece saatlerinde kimyasal sızıntı olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edilmişti. Sızıntıyı fark eden bazı kişilerin bölgeden uzaklaştığı anlar cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Diliskelesi Mahalle Muhtarı Adem Kaya, yoğun bir sızıntı olduğunu belirterek vatandaşları kapı ve pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı. Kaya, "Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması gerekiyor" demişti.