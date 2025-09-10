BIST 10.485
Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme

Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme

Türkücü ve CHP eski milletvekili Sabahat Akkiraz, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’i Pir Sultan Abdal'ı idam ettiren Hızır Paşa'ya benzetti. Akkiraz, "Artık Hızır Paşasın" dedi.

CHP İstanbul Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e bir tepki bir dönem beraber siyaset yaptığı ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’dan geldi.

Tekin’i ağır şekilde eleştiren Akkiraz, Pir Sultan Abdal'ı idam ettiren Hızır Paşa'dan örnek verdi.

DurakMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın haberine göre Akkiraz "Biz sana o il binasına giremezsin demedik. Biz sana artık Hızır Paşasın dedik. Hep Hızır Paşa olarak kalacaksın. Yargı kararları başımızın üstündedir. Ama Hızır Paşa olmak bir tercihtir" dedi.

Manifest grubuna destek: Burası hala laik cumhuriyet

Öte yandan ünlü isim son günlerin tartışılan tamamı kadın müzisyenlerden oluşan Manifest Grubuna sahip çıktı. Akkiraz, özellikle sanatçıların sahnede istediklerini giyme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Akkiraz ‘’Müzisyen ya da sanatçı sahnede ne giyeceğine, nasıl davranacağına kendisi karar verir. Kendi ahlak sınırlarınızı hiçbir kadın ve kıza zorlayamayacağınız gibi sanatçıya da zorlayamazsınız. Burası hala laik cumhuriyet. Sonsuza kadar da öyle kalacak. Yaşasın Laik Cumhuriyet’’ diyerek destek verdi.

