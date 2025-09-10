BIST 10.485
Mabel Matiz'in annesi, oğlunun şarkısına en ağır yorumu yaptı! ''Müstehcen''

Şarkıcı Mabel Matiz, yeni şarkısını annesine dinletti. Annesi Maya Karaca, oğlunun 'Perperişan' şarkıcı için öyle bir yorum yaptı ki, duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Mabel Matiz o sözleri açıkladı. Bakın Maya karaca o şarkı için neler söyledi...

Her şarkısıyla gündem olan başarılı şarkıcı Mabel Matiz, yeni şarkısı olan 'Perperişan'ı annesi Maya Karaca'ya dinletti. Anneci Karaca, Mabel Matiz'in bu şarkısı için bazı yorumlar yaptı. O yorumları paylaşan başarılı şarkıcı, bakın neler söyledi...

Mabel Matiz önceki akşam Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde annesi Maya Karaca'yla ilgili bir itirafta bulundu.

Matiz, yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini annesinin müstehcen bulduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı "40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi. 'Ay anne' dedim. Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz" ifadelerini kullandı.

'Perperişan' şarkısının sözleri şöyle:

Canıma yetti belalı bekarlık 
Yanmalı hangisine
Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı
Bir koşu annesine 

O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine

Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakt
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar

