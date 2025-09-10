İsrail'de 'Türkiye'yi vur' paylaşımlarına Ankara'dan açıklama

Katar'ı vuran İsrail'in sıradaki hedefinin Türkiye olacağı iddiaları gündeme oturdu. Gazeteci Dicle Canova, Ankara'da konuştuğu kaynakların kendisine "Askeri operasyon yapamaz ama başka yol ve yöntemler ile Türkiye'nin içini karıştırabilir." dediğini aktardı.

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetini hedef alan İsrail 'in bu girişimi yeni tartışmaları gündeme getirdi.

Öte yandan İsrail'den Türkiye'ye yönelik sanal medya paylaşımları var. Ankara bu konu hakkında ne düşünüyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında anlattı.

"TÜRKİYE'Yİ VURMAYA CESARETLERİ YOK"

Peki İsrail Türkiye'yi de vurur mu, vurabilir mi? Konuştuğum kaynaklar, "Ona cesaret edemez" diyor. Neden? Bunu iki maddede özetliyorlar.

Birincisi; Türkiye bir NATO ülkesi. Buraya dönük bir saldırı NATO müttefiklerini de bağlar. 5. madde bir NATO müttefikinin silahlı saldırıya uğraması halinde, ittifakın her bir üyesinin bu şiddet eylemini tüm üyelere karşı yapılmış bir silahlı saldırı olarak değerlendireceğini ve saldırıya uğrayan müttefike yardım etmek için gerekli gördüğü eylemleri yapacağını hükme bağlıyor.

"İSRAİL BAŞKA YÖNTEMLERLE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRABİLİR" VURGUSU

İkincisi; "İsrail de Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu biliyor" diyor kaynaklar. 'Askeri operasyon yapamaz ama başka yol ve yöntemler ile Türkiye'nin içini karıştırabilir.'

"SALDIRI FÜZE DEĞİL 5.KOL FAALİYETİYLE"

5. kol faaliyetleri kastediliyor. Mesela son günlerde "Suriye'de Türkiye'nin getirdiği tesisatı vurduk algısı" yaratılmaya çalışılıyor. Ki konuştuğum kaynaklar bunun doğru olmadığını, böyle bir girişimin ağır sonuçları olacağını belirtiyor. Yani "Ne içeride ne de Suriye'de Türkiye'ye bir şey yapma ihtimali yok" vurgusu var.

"İSRAİL SANAL MEDYADA MANİPÜLASYONU İYİ KULLANIYOR"

Ama İsrail'in 5. kol faaliyetlerine gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyayı iyi kullandığı tespitleri var. Türkiye içindeki algıyı yönetme girişimlerine dikkat çekiliyor.

"SANAL MEDYADA DÜZENLEME LAZIM"

Bu noktada "Sanal medya Türkiye için en büyük beka sorunu haline geliyor" vurgusu var. O bakımdan bu alana gerçekten çok ciddi düzenlemeler yapılması gerekliliğinin altı çiziliyor. "Algı oluşturanın, yalan yanlış şeyler yazanın ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bilmesi gerekir" mesajı veriliyor. Yani bu alana dönük bir yasal düzenleme ihtiyacı her geçen gün artıyor.