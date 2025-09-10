BIST 10.485
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.852,47
Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, çocuğunu ABD'de dünyaya getirmek isteyen vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, ailelerin vize başvurularının iptal edilebileceği belirtildi.

Son yıllarda Türkiye'den yapılan vize başvurularının yüksek oranda reddedilmesi tepki çekerken, kritik bir uyarı da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşları uyardı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."

