BIST 10.493
DOLAR 41,29
EURO 48,35
ALTIN 4.836,88
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı’nın ardından, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmî davetlisi olarak başkent Hanoi’ye gitti.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı’nın ardından, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmî davetlisi olarak başkent Hanoi’ye gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i, Hanoi’ye gelişinde Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Askeri Ataşe Albay Özgür Bülent Us ve diğer yetkililer karşıladı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...
Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın
Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın
Memur promosyon rakamları açıklanıyor! 90 ile 138 bin TL olarak ödenecek...
Memur promosyon rakamları açıklanıyor! 90 ile 138 bin TL olarak ödenecek...
Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme
Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme
Resim onun için bir tutkuydu! Emekli öğretmen 73 yaşında üniversiteli oldu...
Resim onun için bir tutkuydu! Emekli öğretmen 73 yaşında üniversiteli oldu...
Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"
Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"