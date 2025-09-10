BIST 10.493
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Atatürk'ün getirdiği bu rejimde, onun koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim İstanbulluların, İstanbul'daki CHP'lilerin seçtiği seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir. O yüzden hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız." dedi.

Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, hizmete alınan 16 kreşle birlikte İBB bünyesindeki kreş sayısının 127'ye yükseldiğini söyledi.

Kadını sosyal hayata ve istihdama katmak için çalıştıklarını vurgulayan Özel, bu anlayış doğrultusunda kreş açtıklarını kaydetti.

CHP'li belediyelerin bugüne kadar 762 kreşi hizmete açtığını hatırlatan Özel, 1000 kreş hedefine doğru ilerlediklerini dile getirdi.

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı olacağına inandığını belirtti.

Özel, yakın zamanda İBB'nin 16'ncı öğrenci yurdunu Şişli'de açacaklarını, bu yurtla birlikte Türkiye genelinde CHP'li belediyelerce hizmete açılan yurt sayısının 77 olacağını aktardı.

Tuzla'daki bütün okullara arıtmalı sebiller yerleştirildiğini belirten Özel, CHP'li yerel yönetimlerin taahhütlerini birer birer yerine getirdiğini savundu.

Özgür Özel, partililerin, darbe döneminde bile olmayan bir saldırıya karşı CHP'yi savunduğunu öne sürerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduğunun farkında olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün, Türkiye'ye Cumhuriyet rejimini getirdiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimini getirdi. 'Tek adam ne derse o olur, kimi derse o seçer, kimi atarsa o görev yapar'dan, 'Sandık var, tek adam bilmez, hepimiz biliriz, seçimlere tabiyiz. Millet kimi isterse onu seçer, yönettirir, istemezse geri alır, başkasına yetkiyi verir'i Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Atatürk'ün getirdiği bu rejimde, onun koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim, İstanbulluların, İstanbul'daki CHP'lilerin seçtiği seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir. O yüzden hizmet de açsak Özgür Çelik'le, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız. Seçilmişlere saygı duyarız, seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanettir sandık. Bugün İstanbul ilde sandığı kaptırırsan, yarın İstanbul Büyükşehir'de, Türkiye genelinde, Meclis'te, başkanlıkta sandığı kaptırırsın. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık, bir tek adama vermeyeceğiz. Onun için direniyoruz."

