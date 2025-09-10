Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar

Kadınların yeniden evlenmeleri için 300 gün beklemeleri gerekiyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) konuyla ilgili yapılan itirazı oy çokluğu ile reddetti.

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre; kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Erkekler için ise böyle bir süre sınırı yok.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vardı.

Mahkeme, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

Başvuruda, "bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı" vurgulandı.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

AYM Genel Kurulu, başvuruyu bugün ele aldı. Düzenlemenin iptali talebi oy çokluğu ile reddedildi.

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 132. MADDESİ NE İÇERİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesi; boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor.

MEVCUT MADDE İLE SOYBAĞINDA KARIŞIKLIĞIN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Mevcut düzenlemeye göre kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi veya boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi hallerinde bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak açıklanıyor.

132. maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır."