Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...

Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın

Memur promosyon rakamları açıklanıyor! 90 ile 138 bin TL olarak ödenecek...

Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme

Resim onun için bir tutkuydu! Emekli öğretmen 73 yaşında üniversiteli oldu...

Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"

İsrail'de 'Türkiye'yi vur' paylaşımlarına Ankara'dan açıklama

Mabel Matiz'in annesi, oğlunun şarkısına en ağır yorumu yaptı! ''Müstehcen''

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Farklı temalarla her ay öğrenciler doğayla buluşacak

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'dan net mesaj: "Eğer 1,5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse..."

Kimyasal sızıntı endişe yarattı: Beklenen açıklama geldi

Muslera'nın Uğurcan Çakır'a mesajı büyük ilgi çekti!