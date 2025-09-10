Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Ümit Özdağ'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Duruşma, Ümit Özdağ'un savunma yapması için 24 Aralık'a ertelendi.Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü.
Ümit Özdağ'ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
Duruşma, Ümit Özdağ'un mütalaaya savunma yapması için 24 Aralık'a ertelendi.