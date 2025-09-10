Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor

Hükümet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bir dizi otoyolun işletme haklarının satışına yönelik milyar dolarlık planını yeniden devreye aldı. Sabah yazarı Dilek Güngör, satış yöntemi ve zamanlamasının net olmadığını halka arz seçeneğinin de masada olduğunu yazdı.

ABD'li ajans Bloomberg'in haberi gündeme oturdu. Köprü ve otoyolların satışıyla ilgili hazırlık yapıldığı iddia edildi.

13 yıl aradan sonra köprülerin yeniden satış girişimi merak uyandırdı. Konuşa ilişkin Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, edindiği bilgileri bugünkü yazısında aktardı:

Danışmanlık süreci başlatıldı

"Edindiğim bilgilere göre, henüz satış yöntemi ve zamanlama konusunda bir karar yok. O nedenle de danışmanlık süreci başlatıldı. Yatırım bankalarına ihale daveti gitti. Danışmanlık ihalesi için teklifler ekimde toplanacak. Strateji de bundan sonra netlik kazanacak. Yani belirli bir süreliğine işletme hakkı devri olarak mı özelleştirme yapılabilir, yoksa halka arz yönetimi mi gündeme gelir, bunlar şekillenecek. Elbette, satış kararı verilirse, uluslararası konjenktüre de bakılacak. Ona göre zamanlama netleşecek.

Uzmanlar, özelleştirme kararı alınırsa, halka arzın daha iyi bir seçenek olacağını belirtiyor. İki köprü ve otoyolların işletme hakkı devri ihalesinin Türkiye'nin en büyük özelleştirmesi olacağını, bu büyüklükteki bir varlığın satış finansmanının kolay olmayacağını, ya bölünerek satılması ya da halka arz seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Halka arz yolu açık mı, derseniz.

2012'de yapılan ihaleden sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu bu minvalde değiştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyolların, özelleştirme yönteminin halka arz olarak belirlenmesi halinde, yönetimi ÖİB başkanlığında bir şirket kurulacağına dair yasal altyapı hazırlandı. Yani halka arz seçeneği gündeme gelirse köprü ve otoyollar şirketleştirilecek, o şirket borsaya açılacak."