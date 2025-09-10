BIST 10.493
GÜNCEL

Otobüs, taksi ve dolmuşa zam sinyali Yüzde 50 artış kapıda

Vergi düzenlemesi sonrası taksi, dolmuş ve servisçilerden kötü haber geldi. Büyükşehirlerde taksi, dolmuş ve servisçileri de kapsayan 'gerçek usulde vergi' kararıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren hem Gelir Vergisi hem de KDV ödenecek. Vergi yükünün taksi, dolmuş ve servisçilere yüzde 50'ye kadar maliyet artışının olması beklenirken; düzenleme ile birlikte zammın ise kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemesi ile büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarıyla ilgili yeni bir uygulamaya girildi. Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme;
büyükşehir sınırlarında ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor.

Buna göre; taksici, minibüsçü, halk otobüsü ve servisçiler artık basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışındaki illerdeki esnaf ise mevcut basit usulde kalacak.

2023 seçimleri sırasında basit usule alınan esnaf, şimdi fiş kesip KDV ödeyecek ve beyanname harcı ile muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Bu da yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yansıyan zammı kaçınılmaz hale getiriyor.

SIFIRDAN YÜZDE 50’YE KADAR MALİYET ARTIŞI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; gerçek usule geçişle birlikte taksici ve dolmuşçuların vergi yükü sıfırdan yüzde 50’ye kadar çıkacak. Örneğin yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj ile toplam 292 bin lira vergi ödeyecek.

YENİ ZAM KAPIDA

Artan maliyetler sonrası esnafın da fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor.

KDV
