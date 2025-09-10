BIST 10.493
Gerçek usulde vergilendirme planı için TESK'ten hükümete çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 büyükşehirde uygulanması planlanan esnafın basit usulde vergilendirmeden gerçek usulde vergilendirmeye geçişinin en az 3 yıl ertelenmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarın, 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacağını hatırlattı.

Basit usulde vergilendirmenin ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatı olduğunu belirten Palandöken, "Büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafımıza gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, gerçek usulde vergilendirmeyle e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu hale geleceğine işaret ederek,"Esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

