BIST 10.552
DOLAR 41,29
EURO 48,45
ALTIN 4.851,47
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NSosyal artık android medya modunda da kullanılacak!

NSosyal artık android medya modunda da kullanılacak!

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapmaya imkan sağlayan medya modunu Android kullanıcıları için kullanıma sundu.

Abone ol

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

İÇERİKLER ARASINDA HIZLI GEÇİŞ İMKANI

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

1 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a açık destek
MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a açık destek
Balıkesir'de korkunç kaza! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Balıkesir'de korkunç kaza! 1 ölü, 2 ağır yaralı
İstanbul'da park halindeki otomobilde ceset şoku!
İstanbul'da park halindeki otomobilde ceset şoku!
İzmir'den sonra şimdi de Bodrum! Durum çok fena
İzmir'den sonra şimdi de Bodrum! Durum çok fena
Haftada 4 gün mesai başlıyor! Türkiye de kabul etti
Haftada 4 gün mesai başlıyor! Türkiye de kabul etti
Beşiktaş transferi duyurdu! 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş transferi duyurdu! 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
Otobüs, taksi ve dolmuşa zam sinyali Yüzde 50 artış kapıda
Otobüs, taksi ve dolmuşa zam sinyali Yüzde 50 artış kapıda
Gerçek usulde vergilendirme planı için TESK'ten hükümete çağrı
Gerçek usulde vergilendirme planı için TESK'ten hükümete çağrı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı