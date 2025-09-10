BIST 10.552
Balıkesir'de korkunç kaza! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Balıkesir'de korkunç kaza! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

B.E. idaresindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet, Sarımsaklı Kavşağı'nda M.K. yönetimindeki 10 KM 572 plakalı otomobille çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü B.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta sıkışan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

