Türkiye’de motosiklet satışları rekor kırdı

Son üç yılda 3 milyon motosiklet satılarak son 30 yılın rekoru kırıldı. Bu artışta, özellikle 50 cc altı modellerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi ve vergi muafiyetleri etkili oldu.

Türkiye'de bireysel ulaşım alışkanlıkları değişiyor. Artan trafik yoğunluğu, yüksek yakıt fiyatları ve kolay park imkânı gibi nedenlerle motosiklet kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, son üç yılda satılan 3 milyon motosiklet, sektörde son 30 yılın toplam satışını geride bıraktı.

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, motosiklet pazarındaki bu hızlı büyümenin çok yönlü nedenleri olduğunu belirtti. Öztürk, 2015 yılında yapılan yasal düzenlemelerle 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi, zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaf tutulmasının bu araçlara olan talebi patlattığını ifade etti. Bu segmentin, son üç yıldaki satışların yüzde 61'ini oluşturduğunu da ekledi.

2025 yılının ilk yedi ayında toplamda 526 bin 956 motosiklet satıldı. Satışların yüzde 67'sini 0-250 cc aralığındaki modeller oluştururken, elektrikli motosikletlerin pazar payı yüzde 30'a yükseldi.

Pazardaki genel daralmaya rağmen üç tekerlekli araçlar dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Geçen yıla kıyasla yüzde 51 büyüyen bu segmentteki araçlar, B sınıfı ehliyetle kullanılabilme ve vergi muafiyeti gibi avantajlar sayesinde öne çıktı. Öztürk, bu araçların yüzde 100 yerli üretime dönmesinin istihdam açısından önemli bir gelişme olduğunu ancak Temmuz ayında getirilen yüzde 15'lik ÖTV artışının sektörü zor durumda bıraktığını belirtti.

İkinci el motosiklet piyasası da hareketli bir dönemden geçiyor. Yılın ilk yedi ayında 651 bin 785 adet ikinci el motosiklet satıldı. Ancak stokların yeterli olması ve pazardaki daralma nedeniyle ikinci ele olan talebin azaldığı gözlemlendi. Satışların yüzde 85'ini altı global markanın oluşturduğu belirtildi.