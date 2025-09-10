BIST 10.552
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Kazada makinist yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hafif yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı.

2 YÜK TRENİ ÇARPIŞTI

Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan makinist, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DEMİRYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

