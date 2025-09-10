Saraçhane davası 31 Ekim'e ertelendi

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci 110 kişi hakkındaki yargılama bugün de devam etti. Sanıklar ve avukatlar, iddianamede yer ve zaman yönünden yanlışlıklar olduğuna dikkat çekti. Duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

Abone ol

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci 110 kişi hakkındaki yargılama bugün de devam etti. Sanıklar ve avukatlar, iddianamede yer ve zaman yönünden yanlışlıklar olduğuna dikkat çekti. Davada yargılanan bir öğrenci, iddianamede yer alan ve 26 Mart tarihli olarak yer alan fotoğrafının okuduğu üniversitenin önünde ve daha önce çekilmiş bir fotoğraf olduğunu belirttiği savunmasında, “Okulum orada bulunduğu için orada bulunmam kadar doğal bir şey yoktur. 26 Mart tarihli de değildir. O tarihte gözaltındaydım” dedi. Duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’deki eylemler günlerce devam etmişti. O eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart’ta evleri basılarak gözaltına alınan çoğunluğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Tutuklu sanığın bulunmadığı davanın dün başlayan ilk duruşması bugün de devam etti. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonunun daha büyük olması nedeniyle 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin duruşma salonunda görüldü. Duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi.

Sanıklar ve avukatlar, iddianamede yer ve zaman yönünden yanlışlıklar olduğuna dikkat çekti. Davada yargılanan bir öğrenci, iddianamede yer alan ve 26 Mart tarihli olarak yer alan fotoğrafının okuduğu üniversitenin önünde ve daha önce çekilmiş bir fotoğraf olduğunu belirttiği ifadesinde, “Okulum orada bulunduğu için orada bulunmam kadar doğal birşey yoktur. 26 Mart tarihli de değildir. O tarihte gözaltındaydım” dedi.

Müdafi avukatlardan Ezgi Önalan da iddianamedeki yanlışlıklara, “Polis işini baştan savma yapmış, savcı da uğraşmamış” şeklinde tepki gösterdi. Önalan, iddianamede isnat edilen suçun olay ve yer anlamında kişiselleştirilmemiş olması ve iddianamede belirtilen tarihte bir olay olmaması sebebiyle yargılama yapılamayacağını savundu.