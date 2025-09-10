Fatih Terim'e beklenmeyen milli takım teklifi!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'e Avrupa'dan sürpriz bir teklif geldi. Avrupa basınına göre, son olarak Al Shabab'ı çalıştıran ve haziran ayında görevini bırakan Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Süper Lig devi Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane teknik adamı Fatih Terim ile ilgili gündeme bomba gibi düşen ve sevenlerini şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Arabistan'dan ayrıldı

Terim, son olarak Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ı çalıştırdıktan sonra haziran ayında bu görevden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab'dan önce ise Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmış ve orada ise 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

İddialara göre Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Çekya basınında son dönemde mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Son gelen raporlar, Hasek'in yerine Fatih Terim'in düşünüldüğünü ortaya koyuyor.