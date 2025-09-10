BIST 10.586
DOLAR 41,26
EURO 48,33
ALTIN 4.834,62
HABER /  EKONOMİ

Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!

Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!

Ev almak amacıyla altınlarını bozdurmak isteyen bir vatandaş büyük şok yaşadı. Bozdurmak istediği altınlardan birinin 22 ayardan daha düşük olduğunu öğrenen vatandaş, "O kadar para verdim, Helal olmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Altın yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etse de piyasada sahtecilik vakalarının artması dikkat çekiyor. Uzmanlar, altın satın alırken merdiven altı üretimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

EV ALMAK İÇİN BOZDURDU, ŞOK YAŞADI

ATV Haber'e konuşan bir kuyumcu, müşterisinin ev almak için getirdiği altınlardan birinin görüntüsünden şüphelendiğini ve kontrollerde ayarının düşük çıktığını belirtti. Kuyumcu, "22 ayar olması gerekirken daha düşük ayar çıktı. Bu altını almadık" dedi. Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş ise yaşadığı hayal kırıklığını, "O kadar para verdim, tasarruf için dişimden tırnağımdan artırdım. Helal olmasın diyorum" sözleriyle dile getirdi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Kuyumcu Abdurrahman Yel, özellikle yeni açılan ve güvenilirliği olmayan işletmelere karşı uyararak "Eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Merdiven altı çeyrek, yarım, gram altın satışı yapılıyor. 22 ayar gibi görünüp aslında 20 ya da 18 ayar olabiliyor. Renk farkı anlaşılmıyor, işin uzmanı değilseniz ayırt etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre sahte veya düşük ayar altını anlamak için:

Ses testi yapılabiliyor.
Mihenk taşı üzerinde sürtülerek ayarı ölçülüyor.
Altın piyasasında artan sahtecilik girişimlerine karşı vatandaşların güvenilir kuyumcuları tercih etmesi gerektiği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı
Saraçhane davası 31 Ekim'e ertelendi
Saraçhane davası 31 Ekim'e ertelendi
Fatih Terim'e beklenmeyen milli takım teklifi!
Fatih Terim'e beklenmeyen milli takım teklifi!
İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ekipler bölgede, demir yolu trafiği kapatıldı
İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ekipler bölgede, demir yolu trafiği kapatıldı
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Kazada makinist yaralandı
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Kazada makinist yaralandı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altının kilogram fiyatı yükseldi! En çok işlem yapanlar belli oldu
Türkiye’de motosiklet satışları rekor kırdı
Türkiye’de motosiklet satışları rekor kırdı
NSosyal artık android medya modunda da kullanılacak!
NSosyal artık android medya modunda da kullanılacak!