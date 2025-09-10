Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!

Ev almak amacıyla altınlarını bozdurmak isteyen bir vatandaş büyük şok yaşadı. Bozdurmak istediği altınlardan birinin 22 ayardan daha düşük olduğunu öğrenen vatandaş, "O kadar para verdim, Helal olmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etse de piyasada sahtecilik vakalarının artması dikkat çekiyor. Uzmanlar, altın satın alırken merdiven altı üretimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

EV ALMAK İÇİN BOZDURDU, ŞOK YAŞADI

ATV Haber'e konuşan bir kuyumcu, müşterisinin ev almak için getirdiği altınlardan birinin görüntüsünden şüphelendiğini ve kontrollerde ayarının düşük çıktığını belirtti. Kuyumcu, "22 ayar olması gerekirken daha düşük ayar çıktı. Bu altını almadık" dedi. Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş ise yaşadığı hayal kırıklığını, "O kadar para verdim, tasarruf için dişimden tırnağımdan artırdım. Helal olmasın diyorum" sözleriyle dile getirdi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Kuyumcu Abdurrahman Yel, özellikle yeni açılan ve güvenilirliği olmayan işletmelere karşı uyararak "Eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Merdiven altı çeyrek, yarım, gram altın satışı yapılıyor. 22 ayar gibi görünüp aslında 20 ya da 18 ayar olabiliyor. Renk farkı anlaşılmıyor, işin uzmanı değilseniz ayırt etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre sahte veya düşük ayar altını anlamak için:

Ses testi yapılabiliyor.

Mihenk taşı üzerinde sürtülerek ayarı ölçülüyor.

Altın piyasasında artan sahtecilik girişimlerine karşı vatandaşların güvenilir kuyumcuları tercih etmesi gerektiği belirtiliyor.