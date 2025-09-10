BIST 10.586
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler’e taşınmasının ardından Sarıyer’deki eski bina, Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılmaya başlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15.00’te Özel’i Sarıyer’deki ofisinde ziyaret edecek.

Gürsel Tekin'in; mahkeme tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından CHP'nin İl Başkanlığı binasını Sarıyer'den Bahçelievler'e taşımasıyla Sarıyer'deki bina CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak değiştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'i yeni çalışma ofisinde ziyaret etmek için Sarıyer'deki binaya gitme kararı aldı. Hatimoğlulları ve Bakırhan yarın saat 15.00'te Özel'in Sarıyer'deki çalışma ofisine gidecek.

