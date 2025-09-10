Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımından ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim'in, Çekya Milli Takımı'nın başına geçebileceği öne sürüldü.

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran ve şu an boşta olan Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

PAVEL NEDVED İLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Çekya basınından iSport'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nda görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğuna aday isimlerden biri. Çekya Milli Takım Sportif Direktörü Pavel Nedved ile Al-Shabab'da birlikte çalışan Terim'in adının Çekya Futbol Federasyonu'nda konuşulmaya başlandığı duyuruldu.

PAVEL NEDVED HAKKINDA SÖZLERİ

Haberde Terim'in Al-Shabab döneminde kulübün sportif direktörlüğünü yapan Nedved hakkındaki, "Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Pavel Nedved'in önemli bir oyuncu, futbolun bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Kulüpler büyür, ama her şeyden önce sembolleriyle büyürler. Pavel'in doğru tercih olduğunu düşünüyorum." sözlerine yer verildi.