BIST 10.586
DOLAR 41,26
EURO 48,33
ALTIN 4.834,62
HABER /  DÜNYA

Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi

Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi

Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi. İsrail, Yemen'in kalbi Sana'yı vurdu. Yemen'e yapılan saldırıda Husiler'e ait Savunma Bakanlığı binası vuruldu.

Abone ol

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, birçok ülkeyi de hedefi haline getirdi. 

Dün Katar Doha'da Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün ise Yemen'i vurdu. 

HUSİLER'E AİT SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda Husiler'e ait Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu, ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YEMEN'İN KALBİ SANA'YA SALDIRI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda ölün ve yaralıların da olduğu belirtiliyor. 

HUSİ ASKERİ SÖZCÜSÜNÜN KARARGAHI VURULDU

İsrail basınından Kanal 12 Televizyonu ise saldırıda Husi kamplarının, bir yakıt depolama tesisinin ve yine Husilere bağlı medya kuruluşu binasının hedef alındığını yazdı.

Husi askeri sözcüsünün kaldığı karargahın da vurulan hedefler arasında olduğu iddia ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!
Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı
Saraçhane davası 31 Ekim'e ertelendi
Saraçhane davası 31 Ekim'e ertelendi
Fatih Terim'e beklenmeyen milli takım teklifi!
Fatih Terim'e beklenmeyen milli takım teklifi!
İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ekipler bölgede, demir yolu trafiği kapatıldı
İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ekipler bölgede, demir yolu trafiği kapatıldı
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Kazada makinist yaralandı
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Kazada makinist yaralandı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altının kilogram fiyatı yükseldi! En çok işlem yapanlar belli oldu
Türkiye’de motosiklet satışları rekor kırdı
Türkiye’de motosiklet satışları rekor kırdı