Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi. İsrail, Yemen'in kalbi Sana'yı vurdu. Yemen'e yapılan saldırıda Husiler'e ait Savunma Bakanlığı binası vuruldu.

Abone ol

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, birçok ülkeyi de hedefi haline getirdi.

Dün Katar Doha'da Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün ise Yemen'i vurdu.

HUSİLER'E AİT SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda Husiler'e ait Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu, ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YEMEN'İN KALBİ SANA'YA SALDIRI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda ölün ve yaralıların da olduğu belirtiliyor.

HUSİ ASKERİ SÖZCÜSÜNÜN KARARGAHI VURULDU

İsrail basınından Kanal 12 Televizyonu ise saldırıda Husi kamplarının, bir yakıt depolama tesisinin ve yine Husilere bağlı medya kuruluşu binasının hedef alındığını yazdı.

Husi askeri sözcüsünün kaldığı karargahın da vurulan hedefler arasında olduğu iddia ediliyor.