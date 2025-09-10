AYM Başkanı Özkaya Güney Afrika'daki J20 Zirvesi'ne katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde G20 üyesi ülkelerden yüksek yargı mensuplarının katılımıyla düzenlenen J20 Zirvesi'ne katıldı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, 2-5 Eylül tarihlerinde Johannesburg şehrinde "Dönüşüm Çağında Adalet: Bağımsızlık, Yenilikçilik ve İşbirliği" temasıyla gerçekleştirilen J20 Zirvesi'ne katılım gösterdi.

G20 üyesi ülkelerin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkeme başkanları ile davetli ülkelerin temsilcilerinin katıldığı zirvede, yargı bağımsızlığı, yapay zeka ve temel haklar, iklim değişikliği adaleti ile siber suçla mücadele konuları görüşüldü.

Özkaya, zirvede yaptığı konuşmada, farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve küresel adaletin tesisi için kritik önemdedir." dedi.

Yargının bağımsız bir erk olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün temel güvencesi olduğuna işaret eden Özkaya, insan hakları ve özgürlüklerin küresel ölçekte ciddi tehdit altında bulunduğunu kaydetti.

Özkaya, bu durumun uluslararası barış ve düzene ağır darbe vurduğunu kaydederek, "İnsanlık tüm bu yaşananlara karşı ortak bir vicdanla haykırmalı, ortak bir vicdanla hareket etmelidir. Dünya üzerindeki tüm yetkili ve ilgililer işbirliği içinde adalet ve ahlak odaklı bir uluslararası ilişki pratiği geliştirmelidirler." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda adalet ve ahlaki değerlerin önemini vurgulayan Özkaya, "Unutmayalım ki barış, ancak ahlak ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyada mümkündür. İnsanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

İsmini İngilizcede yargı anlamına gelen "judiciary" sözcüğünün baş harfinden alan J20, G20 üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarını bir araya getiren bir platform olma özelliği taşıyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, Afrika kıtasında ilk kez gerçekleştirilmesiyle öne çıkıyor.