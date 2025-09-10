BIST 10.586
Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda yüzde 30'un altına inmiş enflasyonu bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda yaptığı konuşmada, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini beklediklerini belirterek, Türkiye ekonomisinin büyüme sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Ekonomi alanında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda önemli açıklamalarda bulundu. 

ORTA GELİR TUZAĞI

Yılmaz, Türkiye’nin uzun süredir tartıştığı 'orta gelir tuzağı'ndan çıkış yoluna değinerek, bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını söyledi.

Ancak bu gelişmenin yalnızca rakamsal bir değişim olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek" dedi.

"YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINA İNMİŞ BİR ENFLASYON BEKLİYORUZ"

Yılmaz, hayat pahalılığıyla etkin mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 yılında yüzde 65 olarak gerçekleşen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 44’e gerilediğini hatırlatan Yılmaz, Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını açıkladı.

Yılmaz, "2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BÜYÜME HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli yapısını koruduğunu ifade etti.

2024’te yüzde 3,3 büyüyen ekonominin, 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme öngördüklerini söyledi.

Yılmaz, "Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

