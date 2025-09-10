İstanbul'da düzenlenen Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası'nda şampiyonlara kupaları verildi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce geleneksel olarak düzenlenen Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası'nda dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'nde yapılan kupa töreni, dereceye giren oyunculardan oluşturulan iki takımın dostluk maçıyla başladı.

Maçın ardından, bu yılki etabına 7 takımın katıldığı, 14 hafta süren turnuvada dereceye giren takımlar İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Turnuvayı birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'nin Müdürü Sevgi Kurt, törenden sonra yaptığı konuşmada, kurumlarının 4 yıl üst üste şampiyon olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Bundan sonraki süreçte Marmara Bölge Birinciliği için mücadelelerinin devam edeceğini dile getiren Kurt, "Aktif yaşlanmayla ilgili 'Aile Yılı' projesi kapsamında, yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere yaşlılarımızın hayata tutunmaları ve onları rehabilite etmek adına bu turnuvaları düzenliyoruz. Spor yapan yaşlılarımızın sağlık açısından daha zinde olduklarını görüyoruz. Yarısı şeker, yarısı kalp hastası olan oyuncularımız haftada 3 gün disiplinli şekilde antrenman yapıyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Neslihan Çapar ise katılımcıları aktif yaşlanan bireyler olarak gördüklerini söyledi.

Huzurevlerinin yaşanabilir mekanlar olduğunu anlatan Çapar, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde politikalarının sadece bakım üzerine olmadığını kaydetti.

Çapar, "Yaşlılarımızı ötekileştirmeden, gençlerimizle bir arada tutarak, nesilleri bir araya getirerek büyük ailenin tüm bireylerini dinamik tutmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin sadece huzurevleriyle sınırlı kalmadığını belirten Çapar, şöyle devam etti:

"39 ilçede sosyal hizmet merkezlerimiz var. Dezavantajlı bireylerimize yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Çeşitli spor branşlarındaki turnuvaların yanı sıra tiyatro, sergi ve kültür yolu festivallerine katılım gibi projelerle, çocuklarımızdan engellilerimize kadar geniş bir kesime ulaşmaya çalışıyoruz."

- "Herkese tavsiyem, spor yapsınlar."

Şampiyon olan takımının oyuncularından 81yaşındaki Engin Tonguç, başarılarının sırrının çok çalışmak ve azmetmek olduğunu anlattı.

Tonguç, "Şimdi önümüzde iki hedef var, biri Marmara Bölgesi, ardından Türkiye Şampiyonası. Ben 81 yaşındayım, buradan Kadıköy'e kadar her gün yürüyorum. Herkese tavsiyem, spor yapsınlar." dedi.

Oyunculardan Gülcan Tekay ise haftanın üç günü yaptıkları antrenmanın çok neşeli ve güzel geçtiğini dile getirerek, "Genç nesiller bizden daha fazla azimli olmalı. Başarının sırrı çalışmak, çalışmak." diye konuştu.