Trump’tan Rus İHA ihlaline sert tepki: İşte başlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sosyal medya hesabından “İşte başlıyoruz.” mesajı paylaştı. Polonya ise Ukrayna’ya yönelik saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA’ları düşürdüğünü ve konunun olağanüstü kabine toplantısında ele alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, "İşte başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesini değerlendirdi.

Trump, açıklamasında, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

