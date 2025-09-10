BIST 10.586
Isparta'da dolu yağışı üreticileri 100 milyon lira zarara uğrattı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 bin dönüm arazide etkili olan dolu yağışı, üreticilerin yaklaşık 100 milyon lira zarara uğramasına neden oldu.

Dolu yağışının ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını söyledi.

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğini belirten Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi."

- "Nakdi yardım talebimiz olacak"

Isparta Valisi Abdullah Erin ile konu hakkında toplantı gerçekleştirdikleri aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Tarım İl Müdürlüğünden borç erteleme ve nakdi yardım gibi talebimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 250 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut.

