İsrailli bakandan Gazze’yi harabeye çevirme tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın esirleri serbest bırakıp silahsızlanmaması halinde Gazze’yi harabeye çevirmekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Gazze kentini harabeye çevirme tehdidinde bulundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamas'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı, tüm esirleri serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Hamas'ı "yok edeceklerini ve Gazze kentinin harabeye döneceğini" ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze kentinde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıkmaya başladı.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı.

Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 605 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 319 kişi de yaralandı.

