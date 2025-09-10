BIST 10.586
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

"PİLOT UYGULAMALARA YÖNELİKTİR"

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hükmün bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

YANLIŞ YORUMLANDI

OVP'de yer alan, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadesinin yanlış yorumlandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot projelere işaret ettiği belirtildi.

DMM, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini, yanıltıcı bilgi ve değerlendirmelerin dikkate alınmaması konusunda uyardı.

