İsrail'in Yemen'deki Sana ve Cevf kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana ve el-Cevf kentine düzenlenen hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

