Türkler, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü arayarak tehdit etti

Katar'da Hamas heyetine yönelik yapılan hava saldırısı başarısız olunca İsrail'den Türkiye'ye peş peşe tehditler gelmişti. Bugün, Türkler, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın cep telefonuna ulaşarak görüntülü aradı ve tehditler savurdu.

Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın telefon numarasını bularak görüntülü arayarak hakaret etti. Çarpıcı bir işe imza atan Türk, o anlara dair ekran görüntüsünü paylaştı. Daha sonra siyonist Katz'ın telefon numarası da paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülerin ardından çok sayıda Türk vatandaşı, WhatsApp üzerinden Katz'a gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajlarını paylaştı.

HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN KURTULDU

Dün “Kıyamet Günü” adı verilen operasyonda Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin, Musa Ebu Merzuk gibi Hamas’ın önde gelen isimlerinin bulunduğu heyet İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 10 savaş uçağı ve İHA’larla vuruldu.

Ancak saldırıyı öğrenen heyet, bölgeden ayrılarak hedef olmaktan kurtuldu.

ABD BASINI: TÜRK YETKİLİLER HAMAS'I UYARDI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, Türk yetkililerin Hamas'ı saldırı ihtimaline karşı önceden uyardığını iddia eden bir haber yayınladı.

SİYONİST AKADEMİSYEN TÜRKİYE'YE PEŞ PEŞE TEHDİTLER SAVURDU

İsrail'in Katar'da Hamas'a yönelik başarısız saldırısı sonrası İsrailli bir akademisyen, Türkiye'ye küstahça tehdit savurdu. Dr Meir Masri isimli siyonist akademisyen, Arapça, Türkçe ve İbranice paylaşımlarında doğrudan Türkiye'yi hedef aldı.

Masri, ilk paylaşımında "Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü" sözlerini sarf etti.

Ardından, "Katar bir arabulucu değil, Hamas’ın suç ortağıdır" dedi. Sosyal medyadaki en dikkat çekici mesaj ise Türkçe geldi. "Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir" ifadesini kullanan Masri bu sözleriyle, Türkiye'de sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. On binlerce kullanıcı siyonist akademisyene meydan okudu.

"ERDOĞAN'A NASİHAT: ETRAFINA İYİ BAK"

Masri’nin tehditleri bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik de Türkçe bir paylaşım yaparak "Erdoğan’a nasihat: Etrafına bak!" ifadelerini kullandı. Devamında ise "Bugün Katar, yarın Türkiye" paylaşımı yaptı ve Erdoğan’ın, İsrail’in daha önce İran’da öldürdüğü Hamas lideri İsmail Haniye ile el sıkıştığı fotoğrafı yayımladı.

MOSSAD'A YAKIN HESAPLARDAN PEŞ PEŞE TEHDİTLER

Bununla birlikte İsrail istihbaratına kontrolündeki birçok hesaptan Türkiye'ye saldırı tehdidi geldi.

İsrail'le bağlantılı olan Terror Alarm adlı X hesabı İsrail ordusunun resmi hesabını etiketleyerek Katar'a yönelik saldırı için teşekkür etti. Hesap aynı paylaşımda "sıradaki" diyerek İstanbul'u hedefe koydu.

Hesap, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, "İsrail, ABD Başkanı'nın ne söylediğine bakmaksızın dünyanın her yerindeki teröristleri ortadan kaldırmaya hazır" sözlerini alıntıladı.

"TÜRKİYE'DEN ÇEKİNMİYORUZ"

Öte yandan İsrailli bir yetkili, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” iddiasında bulundu.

ABD DERİN DEVLETİ SÖZCÜLERİNDEN RUBİN: SIRADAKİ TÜRKİYE OLABİLİR

FETÖ'yle olan yakın ilişkisiyle bilinen ABD derin devletinin sözcülerinden Michael Rubin, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda İsrail'in Hamas'ı Katar'da sıkıştırdığını ve sıradaki hedefin Türkiye olabileceğini öne sürdü.

