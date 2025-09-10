Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı

ABD’nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump’ın destekçisi ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, üniversite etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, silahlı saldırıya maruz kaldı.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Boynuna yakın bölgeden vurulan Kirk'in saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.

ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Trump, saldırıya tepki gösterdi

Öte yandan Başkan Donald Trump, Charlie Kirk'in vurulduğu haberini doğrularken, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi.

Trump, "Hepimiz vurulan Charlie Kirk için dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun." diye yazdı.

FBI Direktörü Kash Patel de, X'e yazdığı mesajda, "Dualarımız Charlie, sevdikleri ve etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump destekçisi aktivist için "dua ettiğini" belirtti.